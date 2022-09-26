Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК, на пограничный пункт пропуска на российско-грузинской границе выехал бронетранспортер ФСБ России.

Отныне, работники ФСБ будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы «без оформления пограничных формальностей».

Дословно из обнародованного ФСБ сообщения:

«Туда двигается бронетранспортер. Но не для того, чтобы блок-пост там выставить. Грубо говоря, это резерв на непредвиденные обстоятельства. Вдруг резервисты захотят прорвать пункт пропуска, чтобы не оформляя какие-либо пограничные формальности уехать из страны. Исключительно преследуя такую цель, он туда направляется. Никто не намерен выставлять никаких блок-постов. Контрольно-пропускной пункт работает в штатном режиме. Не было никаких введений относительно ограничений по выезду граждан мужского пола призывного возраста».

Напомним, ранее мы писали о том, что американские аналитики озвучили информацию о том, что мобилизация не окажет никакого влияния на ход войны на территории Украинского государства.