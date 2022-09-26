Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении британского правительства.

Отмечается, что в список расширенных экономических ограничений против РФ из-за псевдореферендумов на территории Украины попали тридцать три гражданина Российской Федерации.

В сообщении отмечается:

«Под экономические ограничения попали десять сотрудников Совкомбанка. Еще шестнадцать сотрудников Сбербанка России, а также «те, кто представлял военно-гражданские администрации» в украинских регионах, где были проведены псевдореферендумы».

Помимо того, новые санкции коснулись также и чиновников управления российского президента по внутренней политике.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Энтони Блинкен анонсировал почти 500 миллионов долларов США дополнительной помощи Украине.