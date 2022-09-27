Как информирует «НБН», об этом Дмитрий Медведев написал в своем Телеграм.

Дословно из сообщения Медведева:

«Давайте себе представим, что Российская Федерация вынуждена применить самое страшное оружие против режима Украины, совершившего глобальный акт агрессии, опасный для существования страны. Полагаю, страны Организации Североатлантического договора не будут прямо вмешиваться в конфликт ни при каких обстоятельствах. Ведь для НАТО гораздо важнее безопасность Лондона, Вашингтона и Брюсселя, чем судьба не нужно никому Украины».

Таким образом, экс-премьер-министр России убежден, что страны Альянса не собираются «погибать в ядерном апокалипсисе». Как следствие НАТО «проглотит использование любого вида оружия» со стороны Российской Федерации.

Ранее Дмитрий Медведев отличился очередной угрозой в адрес Запада.