Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Новая газета. Европа».

Отмечается, что полиция пришла в квартиру к активистам Артему Камардину, Александре Поповой и Александру Менюкову. Полицейские не пустили адвоката в квартиру, сославшись на то, что там проводится оперативно-розыскное мероприятие «осмотр помещения».

Российские силовики «очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю». После этого они заставили его извиниться на камеру за слова «Слава Киевской Руси, Новороссия — с*си». Как отмечает издание, активист до сих пор в полиции.

Накануне Камардин участвовал в «Маяковских чтениях», которые прошли в Москве и были объявлены «антимобилизационными».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщили об отправке Россией мобилизованных на линию соприкосновения без никакой подготовки