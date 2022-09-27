Как информирует «НБН», в материале «Медиазоны» приводится рассказ одного из собеседников, которому запретили покидать территорию РФ.

Дословно из его сообщения:

«Из поезда были выведены четверо мужчин. Пограничники знали пофамильно каждого, а также их места. Один майор, два старших лейтенанта и где-то четверо гражданских, но в масках».

Также он добавил, что сам закончил военную кафедру. Хотя в армии он не служил. Он хотел изначально добраться до Минска, а уже оттуда направиться в Стамбул.

Он подытожил, что был высажен на ж/д станции «Невель-2». Это последняя станция перед белорусской границей.

Известно также, что всем им были выданы уведомления, что выезд за пределы страны запрещен. Основанием этому послужила мобилизация, которая проводится на территории Российской Федерации. Все разъяснения им посоветовали получить в военкомате по месту постановки на учет.

Ранее в США прокомментировали мобилизацию в РФ.