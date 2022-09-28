Российское пропагандистское издание «РБК» обнародовало итоги псевдореферендумов, проведенных на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, информирует «НБН».

Псевдожурналисты опубликовали данные с избирательных участков захваченных украинских регионов. За вхождение в состав Российской Федерации в ОРЛО якобы проголосовали 98,42%, в ОРДО – 99,23%, на Херсонщине – 87,05% и в Запорожской области – 93,1%.

Кроме того, якобы голосовали за присоединение к стране-агрессору и в России люди, которые уехали туда с территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

На этих участках предоставили такие результаты: частью России хотят стать 97,93% проголосовавших из «ЛНР», 98,69% из «ДНР», 96,75% из Херсонской и 97,81% из Запорожской областей.

Отметим, что представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как российское руководство будет завершать фейковые референдумы в оккупированных украинских регионах.