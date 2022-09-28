Как информирует «НБН» со ссылкой на Politico, в частности, речь идет об увеличении масштабов сбора информации западными спецслужбами, применяя для этого средства воздушной и космической разведки, а также операций, проводимых в киберпространстве и коммерческих фотоснимков, сделанных спутниками.

В материале также отмечается, что разведка Запада пытается определить, может ли Россия применить тактическое ядерное оружие против Украины. Помимо того, акцент делается на наблюдении за Калининградской областью.

Один из источников из действующих американских чиновников отметил, что разведка США убеждена, что Российская Федерация не намерена начинать масштабное применение ядерного оружия против Украинского государства или же стран-участников Организации Североатлантического договора.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия применила фосфорные снаряды для атаки Запорожской области.