Как информирует «НБН», заявление Пескова относительно принятия «ЛДНР» в состав России привело российское пропагандистское издание РИА «Новости».

Также в Кремле не забыли вспомнить и об оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Правда там отметили, что информация относительно этих земель будет обнародована позже.

Возвращаясь к временно оккупированным территориям Донбасса, Песков отметил:

«Земли «ЛНР» и «ДНР» «будут присоединены к России» в границах 2014 года, в которых ранее Москва признала их независимыми».

Напомним, ранее мы уже писали некоторые подробности об аннексии Россией украинских территорий.