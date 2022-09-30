Как информирует «НБН» со ссылкой на указ, подписанный Путиным, с первого ноября и по тридцать первое декабря на военную службу будет призвано 120 тысяч россиян возрастом от 18 до 27 лет. Речь идет о тех, которые не пребывают в запасе, а также тех, которые подлежат призыву.

В подписанном Путиным документе также говорится, что с первого октября матросы, солдаты, старшины и сержанты, срок службы которых истек, будут уволены с военной службы по призыву.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на границе РФ и Казахстана россиян, которым вручили повестки, не выпускают из страны.