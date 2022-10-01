Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Европейской правды», чешский лидер Земан заявил, что он сильно осуждает заявление Путина об аннексии украинских территорий. Более того, он назвал это воровством.

Так, в обнародованном спикером Земана Йиржи Овчачека тридцатого сентября заявлении говорится:

«Президент Чехии Милош Земан осуждает агрессию, которую осуществляет против Украинского государства Российская Федерация. Он осуждает кражу Россией территорий Украины. Вместе с иными верховными представителями Чехии Милош Земан заявляет, что никогда не должна быть признанной аннексия Россией украинских территорий, и она никогда не будет признана».

Стоит отметить, что ранее в августе Милош Земан, которого до войны в Евросоюзе считали одним из самых больших друзей Путина, утверждал, что Россия ничего не получила, напав на Украину, но потеряла практически все.