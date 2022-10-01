Глава Министерства обороны ФРГ сообщила, что Германия привествует решение Киева подать заявку на членство Украины в Альянсе. При этом Ламбрехт призвала не забывать, как происходит интеграция того или иного государства в НАТО, информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

Министр отметила, что в Организации Североатлантического договора решение о вступлении Украины в военно-политический блок будут принимать все тридцать государств-членов Альянса.

Кроме того, для вступления в организацию есть определенные требования, что будет также обсуждаться странами НАТО.

Об этом во время брифинга в пятницу, 30 сентября, упоминал руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также дипломат комментировал реакцию генсека Альянса на решение Киева подать заявку на членство страны в НАТО.