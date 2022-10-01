Как информирует «НБН» со ссылкой на Newsmaker, согласно мнению министра обороны Молдовы, если бы Путин применил ядерное оружие на территории Украины, то это было бы военным преступлением.

Дословно из заявления военного высокопоставленного чиновника:

«Я считаю, что такого рода угрозы говорят об отчаянном положении властей Российской Федерации в происходящей войне».

Кроме того, Анатолий Носатый отреагировал и на проведение мобилизации в России. В частности, он подчеркнул, что данная ситуация может привести к новой волне беженцев на территории Молдовы.

Напоследок министр обороны добавил:

«Касательно применения ядерного оружия массового поражения… Это однозначно считалось бы военным преступлением».

Напомним, ранее экс-президент России Дмитрий Медведев намекнул, что Россия может безнаказанно применить ядерное оружие на украинской земле.