Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ТАСС.

Дословно из материала издания:

«В результате того, что была создана угроза окружения, из Лимана были отведены союзные войска. Сейчас они на более выгодных рубежах».

В это же время в ведомстве Сергея Шойгу подчеркнули, что бойцы Вооруженных сил Украины значительно превосходят войска России в силах, а также продолжают свои наступательные действия на Лиманском направлении.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как украинские военнослужащие закрепляют национальный флаг Украины на надписи Лиман при въезде в город.