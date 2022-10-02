Как информирует «НБН» со ссылкой на отчет оборонного ведомства Великобриатнии в социальной сети «Твиттер», отход войск Российской Федерации из Лимана, что в Донецкой области, является не только оперативным поражением для оккупационных сил. Это является также и политической неудачей для оккупантов.

В британской разведке предположили, что Лиман обороняли неукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России, а также контингент добровольно мобилизованных резервистов.

Дословно из обнародованного сообщения:

«По всей видимости, силы РФ понесли огромные потери, когда отходили единственной дорогой из города. Хотя эта дорога и была на тот момент под контролем россиян».

Также в сообщении ведомства говорится:

«Отход войск Российской Федерации также является значительной политической неудачей, принимая к вниманию то, что он расположен в Донецкой области. Это в том регионе, который Россия якобы стремилась «освободить», а также который она пыталась незаконно аннексировать».

Также отмечается, что такой вывод привел к очередной волне публичной критики военного руководства Российской Федерации со стороны высших должностных лиц.

В разведке Британии также предположили, что дальнейшие потери территории на захваченных российскими войсками землях практически наверняка приведут к усилению данной публичной критики, а также усилят давление на старшее командование.

Напомним, ранее о ситуации в Лимане рассказали в Министерстве обороны Украины.