Как информирует «НБН» со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил генеральный секретарь Организации североатлантического договора Йенс Столтенберг в интервью телевизионному каналу NBC.

Дословно из заявления Столтенберга:

«На текущей неделе все мы стали свидетелями, что они смогли освободить новый город. Лиман. Это говорит о том, что украинцы добиваются прогресса. Они имеют способность оттеснить войска России благодаря своему мужеству, своей храбрости, навыкам, и, конечно же, благодаря современному оружию, которое поставляют ВСУ Соединенные Штаты Америки и другие союзники».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что девять президентов стран Европейского Союза обратились к Североатлантическому Альянсу с призывом больше поддерживать Украину.