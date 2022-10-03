Как информирует «НБН» со ссылкой на материал российского пропагандистского РИА «Новости», Песков акцентировал внимание на том, что именно такого рода действия и стали причиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Дословно из заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова:

«Мы слышали заявление. Также мы видели совершенно разную реакцию. Мы внимательно смотрим за этим. Не стоит забывать, что именно вектор Украины в НАТО стал одной из причин начала «специальной военной операции».

Ранее Дмитрий Песков высказался о ядерных угрозах РФ из-за освобождения Вооруженными силами Украины захваченных войсками Путина украинских земель.