Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Чехии.

Так, граждан Чешской республики, которые по состоянию на сегодняшний день находятся на территории Российской Федерации, просят срочно зарегистрироваться в системе под названием DROZD.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Если сейчас вы пребываете на территории России, если вы приняли решение остаться в этой стране, даже несмотря на наше предупреждение, тогда будьте весьма внимательны там, наблюдайте только за проверенными медиа. Также вам стоит подготовить план экстренного выезда из России».

Кроме того, чехов призывают быть очень внимательными в России по причине проводимой в стране мобилизации. Граждан Чехии также призвали избегать всяких митингов и демонстративных акций.

Напоследок в МИД Чехии предупредили, что посольство страны в Москве может осуществлять свою работу с перебоями. Причиной тому являются натянутые отношения между Российской Федерацией с НАТО и ЕС.

Напомним, ранее мы озвучивали некоторые интересные детали относительно мобилизации в России.