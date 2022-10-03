В своем Telegram-канале псевдожурналистка, после освобождения Лимана и приближения линии фронта к Кременной на Луганщине, написала сообщение, в котором фактически открестилась от причастности к Кремлю, информирует «НБН».

Симоньян сообщила, что она «маленькая частичка общества», несмотря на то, что она является руководителем пропагандистской телевизионной сети Russia Today.

«Я тоже общество. Я не власть», — написала рупор путинского режима, заверив, что она якобы никогда не пойдет в политику, а будет «служить своему народу».

Внезапно псевдожурналистка заявила, что она не служит чиновникам, отметив, что среди них есть «хорошие, плохие и дуболомы», и не служит каким-то генералам, которые принимают решения во вред России и ее гражданам.

Симоньян попыталась убедить аудиторию, что единственный интерес в ее работе якобы – «служить своему народу и родине», поэтому она оставит за собой право говорить то, что она думает «в интересах общества».

Ранее изменила свою риторику относительно войны в Украине пропагандистка Ольга Скабеева. С телеэкранов псевдожурналистка внезапно сделала ряд заявлений, «дискредитирующих» армию Путина, заявив, что людям нужна правда.