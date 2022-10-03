Сенатор отмечает, что президент-агрессор РФ Владимир Путин может предположить, что поражения его оккупационных сил в Украине вызваны вооружением, которое передали западные государства для ВСУ, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

По словам Рубио, беспокойство вызывает непредсказуемость действий кремлевского диктатора в такой ситуации. Член Сената США не исключает, что российский лидер может ударить по некоторым из пунктов распределения вооружения в Польше, через которые проходит военная помощь Запада Украине.

Как считает чиновник, угроза атаки страны-оккупанта по польским логистическим центрам более реальна, чем применение Россией ядерного оружия.

Напомним, что российский оппозиционер Геннадий Гудков в июне заявлял, какие страны должны опасаться российского вторжения.