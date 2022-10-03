Как информирует «НБН», некоторые детали об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал руководитель Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

В частности, он напомнил, что в феврале 2022-го, когда Россия начала свое широкомасштабное вторжение на территорию Украинского государства, сорок процентов «голубого топлива» в Евросоюз поступало из Российской Федерации. В настоящее время этот показатель достигает всего девяти процентов, без каких-либо формальных санкций по данному поводу.

Дословно из заявления Маасикаса:

«Европейский Союз понял, наконец мы согласились с тем, что Российская Федерация – это не есть надежный поставщик газа».

Посол также подчеркнул, что Европейский Союз и его страны-члены тщательно работают над ем, чтобы в полной мере избавиться от импорта газа из России.

Ранее стало известно о том, сколько Россия заработала на продаже нефти за шесть месяцев войны в Украине.