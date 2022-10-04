Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, Уильям Бернс, возглавляющий ЦРУ, считает, что российский лидер Владимир Путин может быть невероятно опасным, даже безрассудным, если его «загнать в угол».

Дословно из заявления Бернса:

«Путину нужно быть обеспокоенным не только тем, что происходит на фронте в Украине. Он должен быть обеспокоен и тем, что происходит у него дома, а также во всем мире».

Директор ЦРУ добавил, что Китайская народная республика отказалась оказывать военную поддержку России, которую ранее просил Путин. И все остальные растущие перед Москвой вызовы оставляют Путину меньше вариантов. Это делает его более опасным.

Напоследок Уильям Бернс добавил:

«Путин, который будет загнан в угол, чувствующий себя спиной к стене, может быть достаточно опасным, безрассудным».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Алексей Данилов рассказал, как мобилизация в РФ влияет на политику в стране.