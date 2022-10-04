В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение Медведева в Телеграм, политик из России заявил, что основатель компании Tesla Илон Маск является молодцом. Такая оценка заместителя секретаря Совета безопасности России касается вчерашних высказываний Маска в социальной сети «Твиттер», где американец подверг сомнению территориальную целостность Украинского государства.

Более того, Медведев заявил, что за это Маску можно присвоить звание.

Дословно из заявления бывшего премьер-министра Украины:

«Илон Маск молодец. Он удостоился внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Его следующим постом будет что-то типа «Украина является искусственной страной».

Ранее стало известно, на кого Путин пытается переложить вину за провал войск РФ на Харьковском направлении.