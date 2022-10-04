Кадыров тратит баснословные суммы на обычные вещи, такие так боксерская груша Louis Vuitton, которую он купил за 175 тысяч долларов. Атрибут роскошной жизни заметили в кабинете чеченского лидера, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Украина 365».

Известно, что кожаный снаряд для совершенствования боксерских ударов для Louis Vuitton создал легендарный дизайнер Карл Лагерфельд восемь лет назад к 160-летию французского дома моды. В комплекте с боксерской грушей, которых было выпущено всего двадцать пять, идут перчатки, сумка, чемодан и шкаф для хранения.

На помним, что 21 февраля на руке кремлевского диктатора Владимира Путина заметили часы стоимостью 25 тысяч долларов. Позже СМИ выяснили, что президент-агрессор заменил привычные швейцарские часы на российский аксессуар, который был изготовлен для него по специальному заказу.