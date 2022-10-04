Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», такое заявление озвучил руководитель местного исполнительного комитета «Единой России» Михаил Шувалов.

Дословно из заявления чиновника:

«На территории Сахалинской области правительство смогло достичь определенных соглашений с рыбопромышленниками. В итоге, на территории региона выделено девять тонн свежомороженой рыбы – камбалы, кета и минтая. В самое ближайшее время наши волонтеры, а это 180 человек, по территории всей Сахалинской области принесут в семьи мобилизованных приблизительно по пять, может шесть килограмм рыбы на человека. Так что в самое ближайшее время в семьях мобилизованных появится рыба».

Он добавил, что это не является единственной мерой, которую власти планируют для поддержки семей россиян, которые были мобилизованы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский официально отказался от любого рода переговоров с Россией, пока у власти Путин.