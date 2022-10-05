Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что его страна не поддерживает аннексию захваченных Россией территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, информирует «НБН» со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.

Дипломат ответил на вопросы журналистов относительно проведения «референдумов» в оккупированных украинских регионах. Он заверил, что Тегеран считает необходимым полное уважение принципов суверенитета и территориальной целостности, которые закреплены международным правом и Уставом ООН, в отношении всех государств.

Представитель министерства добавил, что нужно прикладывать все усилия ради «мирного урегулирования конфликта в Украине». Также Канани в очередной раз открестился от поставок иранских БПЛА для российской армии. Дипломат заявил, что соответствующие новости «являются безосновательными».

Отметим, что оккупанты наносят удары по городам Украины с помощью дронов, переданных Ираном. 21 сентября захватчики применили БПЛА Shahed-136 для обстрела Кривого Рога, 25 сентября этими же беспилотниками россияне атаковали Одессу.