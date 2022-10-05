Как информирует «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс», об этом рассказал сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Так, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о том, что российский президент Путин присвоил ему высокое воинское звание. Речь идет о генерал-полковнике.

Дословно из заявлении Рамзана Кадырова:

«Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел по номеру 709. Об этом меня лично уведомил Владимир Владимирович. Он лично меня поздравил».

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины раскрыл планы Кадырова.