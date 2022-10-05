Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга, что все то, что касается Украинского государства, не будет обсуждаться без участия Киева.

Дословно из ее заявления:

«Это является их решением, когда говорится о переговорах или дипломатии. Как следствие, я оставлю это на усмотрение народа Украины. Однако, мы намерены убедиться, что мы будем рядом с украинцами, когда они будут вести борьбу за собственную независимость и суверенитет. И это решение относительно их суверенитета, демократии, свободы, оно будет приниматься только вместе с ними».

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