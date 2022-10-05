Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», в Минобороны США не имеют никакой информации, которая могла бы подтвердить сообщения о том, что Российская Федерация может сейчас перевозить тактическое ядерное оружие по своей железной дороге.

Так, во время брифинга высокопоставленный представитель Министерства обороны США Лора Купер заявила, что военнослужащие американской армии не видят никаких признаков сейчас, чтобы изменять размещение своих ядерных сил.

Дословно из заявления заместителя помощника министра обороны по вопросам Украины и РФ:

«Я не имею никакой другой информации, кроме как данных из открытых источников».

Известно точно, что Министерство обороны США внимательно следит за ядерными силами Российской Федерации, и это является основной частью его миссии с момента начала холодной войны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы планирует провести ядерные испытания на границе с Украиной.