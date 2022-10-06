В российской Республике Бурятия некоторым семьям призванных на «спецоперацию» будут в качестве компенсации обещают выдать 10-20 кубов дров, информирует информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

В частности, на такой «подарок» от местных чиновников могут рассчитывать только жены мобилизованных, одинокие матери и родители старше 60 лет.

Для этого в Бурятии создали специальные комиссии, которые будут рассматривать заявки от родственников, мужчин которых отправят на войну в Украину.

Местные власти на одну семью выделят до 10 кубических метров твердого топлива, до 20 метров кубических полагается родственникам мобилизованных, проживающим на местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Отметим, что власти Сахалина также решили поддержать семьи мобилизованных на войну в Украине, пообещав каждой семье выдать по пять килограмм мороженой рыбы.