Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера Совета федерации России, Валентина Матвиенко пригласила парламент нашей страны сесть за стол переговоров, подчеркнув, что Москва выступает за то, чтобы урегулировать «кризис» мирным путем.

Дословно из заявления Валентины Матвиенко:

«Вот давайте все прямо сегодня на парламентской площадке 20-ки сядем все за стол переговоров. Украинский, российский парламенты. Давайте сделаем попытку понять друг друга. Это нужно, чтобы найти договоренности».

Стоит отметить, что еще совсем недавно Валентина Матвиенко заявила, что у России достаточно средств и сил для того, чтобы победить в войне против Украины.