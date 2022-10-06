В эфире французского телеканала BFMTV дипломат РФ попытался объяснить ведущим, почему путинские войска вынуждены бежать на многих участках фронта в Украине, информирует «НБН».

По словам Макогонова, в военной тактике отступление дает возможность подразделениям перегруппироваться, чтобы перейти в контрнаступление. Исходя из этого, пресс-секретарь посольства РФ заявил, что отступление россиян «ничего и не значит», назвав успехи украинских защитников «небольшими победами», из-за которых якобы рано ликовать.

В свою очередь журналисты напомнили слова руководителя Комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова, который раскритиковал командование оккупантов, призвав Минобороны РФ перестать обманывать граждан относительно провала «спецоперации», чтобы не потерять их доверие.

Такой аргумент заставил дипломата изменить свою риторику, он попытался оправдаться. Макогонов признал, что поражения путинских захватчиков в Украине могут быть результатом ошибок военного руководства, однако тут же заявил, что они являются «нормальным явлением» в конфликтах и войнах.

Напомним, что президент-агрессор Владимир Путин нашел новое «объяснение» российскому вторжению в Украину. Также он оценил «результаты» фейковых референдумов на оккупированных территориях.