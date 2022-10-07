Россиянка закончила Петербургский гуманитарный университет по специальности «режиссер», никогда не служила, однако военный комиссар решил, что женщина подходит для оправки на фронт в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

По всей видимости, в России стоит переживать из-за призыва в оккупационную армию Путина не только мужчинам, но и женщинам. Однако инцидент в Санкт-Петербурге далеко не самый вопиющий случай, который произошел во время так называемой частичной мобилизации в РФ.

Российские СМИ сообщили, что военкомы вручили повестку мужчине, который от рождения слепой. Его признали негодным к прохождению службы в армии еще в подростковом возрасте, однако этот факт не сочли за препятствие для отправки на «спецоперацию».