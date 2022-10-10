В Telegram-канале мониторинговой группы «Белорусский Гаюн» опубликовали видеообращение министра обороны Беларуси. Хренин сообщил, что РБ «не хочет воевать ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами», информирует «НБН».

Глава Минобороны призвал «не провоцировать» Беларусь и «не предпринимать неправильные шаги», чтобы не было войны. Он отметил, что якобы РБ планирует обороняться и готовит планы на случай, «если подвергнут агрессии хоть один метр земли».

Ссылаясь на заявление диктатора Александра Лукашенко, Хренин пообещал «жесткий и мгновенный ответ», добавив, что Беларусь «еще раз предостерегает от провокаций».

«Мы тоже не хотим войны», — попытался убедить министр обороны.

Напомним, что Александр Лукашенко ранее признал, что Беларусь участвует в войне против Украины, сделав циничное заявление о кровопролитии в нашей стране.