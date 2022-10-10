Как информирует «НБН», свой ответ он опубликовал в Телеграм.

Итак, цитируя заявление Лукашенко, блогер пишет:

«Давайте разбираться, что такое «региональная группировка войск», и почему это заявление ничего не значит.

Обратимся к документам. Согласно статье 17 Договора о создании Союзного государства (РБ и РФ) от 8 декабря 1999 года, к исключительному ведению Союзного государства относятся (в том числе) функционирование региональной группировки войск.

Согласно пункту 5 Военной доктрине Союзного государства 2021 года, региональная группировка войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации – это «расположенные в мирное время или развернутые в период нарастания военной угрозы (период непосредственной угрозы агрессии) в регионе для отражения возможной агрессии органы управления и войска (силы) ВС РБ и ВС РФ, а также другие воинские формирования сторон, применение которых запланировано по единому замыслу и плану».

В бюджетах так называемого «Союзного государства» предусмотрены расходы на обеспечение региональной группировки войск. Так, например, в бюджете «Союзного государства на 2020 год в разделе «Военно-техническое сотрудничество» были такие мероприятия:

▪Программа «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации»;

▪План совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации в 2020 году.

А в Положении о Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь указано, что основными его задачами является (в т.ч.) «планирование совместного применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (в том числе выделенных в состав региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации) и организация всех видов стратегического обеспечения такого применения».

Таким образом, «региональная группировка» существует уже более 20 лет. С учетом уровня влияния РФ на военное руководства режима Лукашенко (и на режим Лукашенко в принципе) заявление о развертывании «группировки войск» можно рассматривать с политической, а не военной точки зрения. С одной стороны, еще больше «замазать» режим Лукашенко в войне РФ, а с другой — «понервировать» Украину и страны Запада, и выполнить «союзнический долг» перед РФ».

Как ни странно, но так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко ранее и так уже признал то, что его страна, а точнее его режим принимают участие в войне России против Украины на стороне Владимира Путина.