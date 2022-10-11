Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что если Украина потерпит поражение на поле боя, в полномасштабной войне, начатой Российской Федерацией, то это будет означать поражение всего НАТО.

Дословно из заявления Столтенберга:

«Важно для всех нас то, чтобы Украинское государство победило в битве, в той войне против войск России, которые вторглись в эту страну. Ведь если Путин победит, то это будет не просто огромным поражением для Украины, но и поражением, опасностью для всех нас. Так как это сделает мир еще более опасным, а нас – уязвимыми к будущей агрессии Российской Федерации».

Согласно словам генсека НАТО, Североатлантический Альянс не является стороной конфликта в Украине. «Однако поддержка, которую мы оказываем, играет ключевую роль», — подчеркнул Столтенберг. Именно поэтому, как он добавил, Организации Североатлантического договора важно своевременно пополнять оружейные запасы.

Ранее Германия призвала НАТО сделать больше для защиты стран-участников Альянса от армии Путина.