Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, об этом заявил во вторник Джон Кирби, являющийся координатором Совета национальной безопасности Штатов по стратегическим коммуникациям.

Согласно заявлению Кирби, Вашингтон уже активировал процесс доставки первых 2-х систем противовоздушной обороны NASAMS, и он обязательно будет завершен, причем «в ближайшем будущем».

При этом конкретную дату, когда системы прибудут в Украину, представитель Белого дома называть отказался. Но отметил, что Вашингтон «однозначно имеют интерес в быстром ускорении» получения системы.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что Украина получила от Германии первую систему ПВО IRIS-T.