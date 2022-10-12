Российское издание «Важные истории» сообщило, что Минобороны РФ вслед за ЧВК «Вагнер» стало вербовать заключенных для участия в войне против Украины, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что в сентябре представители министерства посетили ИМ №3 «Скопин» в Рязанской области и ИК №4 «Александрийская» в Ставропольском крае. В этих «красных» колониях отбывают наказание преимущественно экс-сотрудники силовых структур.

Родственники заключенных, которым предлагали участвовать в «спецоперации», рассказали журналистам, что представители оборонного ведомства набирали людей в батальон «Шторм», который воюет на востоке Украины. Условия для новобранцев оккупационной армии такие же, как и в ЧВК «Вагнера» — контракт на шесть месяцев, зарплата и помилование.

Желающих участвовать в «СВО» из «Александрийской» колонии в ночь на 11 октября вывезли за пределы учреждения, их количество неизвестно. В ИК «Скопин» захотели отправиться на войну порядка 60 человек. Заключенные подписали контракты на прохождение военной службы, дали подписку о неразглашении и написали прошение о помиловании.

Отметим, что в начале октября стало известно о намерении страны-агрессора легализовать отправку заключенных для участия в боевых действиях на территории Украины.