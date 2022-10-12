Как информирует «НБН», в материале The Washington Post говорится, что по словам генсека НАТО, государства-члены Альянса хотят усилить ПВО Украинского государства. Отмечается, что такая задача является приоритетной в плане военной помощи Украине.

Столтенберг обратился с призывом к странам-партнерам предоставить Украинскому государству больше средств, а также систем противовоздушной обороны. Причиной такого обращения стали массовые ракетные удары.

Как известно, после инцидента на Крымском мосту (взрывов), Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по территории Украинского государства. В результате преступных действий врага погибли мирные граждане нашей страны.

Ранее была опубликована информация о ракетных ударах России по городу Запорожье.