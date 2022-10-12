Как информирует «НБН» со ссылкой на The Washington Post, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что ракетные удары России по Украине являются признаком слабости. А также того, что у диктатора РФ Владимира Путина заканчиваются альтернативы.

Дословно из заявления Столтенберга:

«Украинское государство имеет импульс, а также продолжает добиваться значительных успехов в то время, когда Российская Федерация все чаще и чаще прибегает к ужасающим, неизбирательным нападениям на мирных граждан Украины и критическую инфраструктуру».

Необходимо подчеркнуть, что такого рода заявление генеральный секретарь НАТО сделал сегодня в Брюсселе во время открытия очередной встречи по обороне Украинского государства, которая проходила в формате «Рамштайн».

Напомним, ранее Йенс Столтенберг озвучил приоритет в поставках вооружения Украине.