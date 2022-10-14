Как информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медуза», на местной подстанции начался сильный пожар. Последствием этого стало то, что в городе пропало электричество. Также об этом отмечается в ряде телеграм-каналов.

Согласно данным издания, взрывы в результате работы систем противовоздушной обороны были слышны в нескольких районах города.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что «после обстрела города на подстанции 110кВт начался пожар». Кроме того, согласно его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов.

Напоследок Гладков отметил, что по состоянию на 20 часов на подстанции был потушен пожар. После этого специалисты начали подключать город.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приказал проверить в регионе все убежища.