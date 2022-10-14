Как информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ, об этом Гладков заявил во время заседания оперативного штаба.

Дословно со слов губернатора Белгородской области:

«Лично буду проверять, ознакомлены ли жители с информацией о том, где можно взять ключи от подвалов… Я лично буду смотреть на то, в каком состоянии эти все подвалы. Перед нами стоит задача обезопасить людей и их жизни».

Помимо того, был отдан приказ заместителям губернатора начать распространять материалы информационного характера относительно поведения людей во время взрывов, а также в случае, когда увидели взрывчато опасных предметов. Люди должны также быть ознакомлены с правилами оказания первой медицинской помощи.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как войска России выпустили ракеты по Харькову, но одна из них попала во многоэтажный жилдом в Белгороде.