Как информирует «НБН» со ссылкой на «Белта», во время интервью американскому телеканалу NBC Лукашенко отметил, что массированная ракетная атака России по украинской территории – это ответ на инцидент на Крымском мосту.

Дословно из заявления Александра Лукашенко:

«Пару дней тому назад, когда российская армия ударила высокоточным оружием по Украине, это была ответная атака на инцидент на Крымском мосту. Вы заметили, что это сила и весьма почетная. Но ведь это еще не все. Российская Федерация имеет самый современный вид оружия. Не нужно даже ядерного оружия. Российская Федерация и без него справится. Однако при этом возникает вопрос – кому же выгодно такое?».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался об активном участии Беларуси в войне РФ против Украины.