Telegram-канал Baza сообщил, что в пятницу утром, 14 октября, из разных районов Санкт-Петербурга начали приходить сообщения о том, что неизвестные люди с пачками повесток в руках в сопровождении полиции караулят мужчин возле домов, информирует «НБН».

Резервистам практически нереально пройти мимо них, не взяв повестку, поскольку выходы из подъездов заблокированы. При этом неизвестные в гражданской одежде не представляются и не объясняют потенциальным солдатам Путина, на каком основании пришли к ним.

Отметим, что в начале октября в Санкт-Петербурге 35-летней женщине вручили повестку на войну в Украине. Россиянка, которая училась на режиссера, не имеет боевого опыта и не имеет никакого отношения к милитаристской сфере, однако военкомы решили, что ее можно отправлять на «спецоперацию».