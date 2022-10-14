Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Цензор.НЕТ».

Дословно из заявления президента Таджикистана:

«Почему мы умоляем на какой-то несчастный форум в Таджикистане, я дал поручение внешнеполитическому ведомству, даже с вами у меня был разговор, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Так нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил. Стратегический партнер. Мы что, ведем себя так? Нас хоть и не 100-200 миллионов, мы малые народы, но у нас есть история, которую мы любим. Владимир Владимирович, к вам просьба, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как бывшего Советского Союза. Мы хотим, чтобы нас уважали».

Напомним, ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины.