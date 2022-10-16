Как информирует «НБН», такие слова китайского президента процитировали издания CNA и Reuters.

Дословно из заявления Си Цзиньпина:

«Решение проблемы с Тайванем – это исключительно личное дело самого китайского народа. И решать ее тоже должен именно китайский народ. Наша позиция такова, что необходимо стремиться к мирному воссоединению с максимальными усилиями и величайшей искренностью, но никогда мы не обещаем того, что сможем отказаться от применения силы. Мы оставляем за собой возможность принять все меры, которые необходимы».

Согласно его словам, данный вариант якобы «направлен на вмешательство сил внешнего характера и весьма небольшого числа сторонников независимости Тайваня, но никак не подавляющего большинства тайваньского народа».

Примечательно, что после таких слов китайского лидера, как говорится в опубликованном материале, в зале прозвучали весьма громкие и продолжительные аплодисменты.

Напомним, ранее в СМИ была обнародована информация о том, что власти КНР обвинили США в начале войны на территории Украины.