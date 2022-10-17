Как информирует «НБН», об этом пишут российские информационные агентства.

На видео видно, как огонь и густой черный дым охватили жилой дом. Отмечается, что на место происшествия прибыли пожарники, а также медики. Известно также и о том, что в доме, на который упал военный самолет РФ, всего девять этажей.

В свою очередь оборонное ведомство отметило, что крушение потерпел самолет Су-34. Это произошло при наборе высоты для учебно-тренировочного полета. Взлет был осуществлен с военного аэродрома ЮВО.

В Минобороны РФ сообщили:

«В черте города Ейск упал самолет. Как доложили летчики, которые успели катапультироваться, падение самолета произошло из-за возгорания одного из двигателей во время взлета. На месте, где упал Су-34, во дворе одного из жилых кварталов произошла вспышка топлива, которое было в самолете».

Напомним, ранее мы писали о крушении флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва».