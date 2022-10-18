Журналисты Bloomberg утверждают, что страна-агрессор стоит на пороге большой демографической катастрофы из-за развязанной войны в Украине. Издание ссылается на аналитику сотрудника лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игоря Ефремова, информирует «НБН».

Специалист утверждает, что если РФ продолжит воевать с Украиной в ближайшие месяцы, демографическая ситуация в стране существенно ухудшится. Рождаемость в России снизится до рекордного значения – 1,2 ребенка на одну женщину, что наблюдалось в истории страны лишь раз в 1999-2000 годах.

Ефремов не сомневается, что продолжение боевых действий и мобилизации до конца весны следующего года снизит рождаемость в период с середины 2023 года до середины 2024 года до миллиона россиян. Война заставит граждан страны-агрессора отложить рождение детей на неопределенный срок из-за чего возникнет демографическая яма.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что кремлевский диктатор Владимир Путин начал проводить скрытую мобилизацию еще в мае после первых весомых провалов «спецоперации».