Депутат российской Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев сообщил, что двух новобранцев путинской армии вернули домой из учебных частей. Призывники из его региона не хотели выполнять какие-либо задачи, поскольку постоянно прикладывались к бутылке, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал The Moscow Times.

Политик признал, что у мобилизованных есть проблемы со спиртным. По словам депутата, другие новобранцы ВС РФ не хотели выполнять с любителями крепких напитков общую задачу. Гурулев подчеркнул, что некоторые новобранцы «ходят с утра до вечера синие» и единственное, что их волнует, как сбегать за бутылкой.

Как сообщалось, в Сети рассказали о мобилизованных операторах беспилотника, которые подорвались на российской мине. В Белгородской области оккупанты пытались отыскать дрон, с которым потеряли связь, и взлетели на воздух, поскольку их не предупредили, что территория заминирована.