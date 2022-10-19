Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», об этом пишет издание Reuters.

Согласно обнародованному материалу, два высокопоставленных источника в офисе президента Мадагаскара проинформировали издание, что Родриамандрато был уволен с занимаемого поста главы МИД. Причиной тому стало осуждение действий России в Украине во время голосования резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

В свою очередь сам Рандриамандрато пока что не подтвердил и не опроверг информацию о своей отставке.

Насколько известно, сегодня Путин объявил военное положение на незаконно аннексированных территориях Украины. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что это значит на самом деле.