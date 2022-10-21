Как информирует «НБН», об этом говорится в телеграм-канале «База».

В частности, сообщается, что один из жителей Санкт-Петербурга, 23-летний Глеб, пытался покинуть Российскую Федерацию уже третий раз. Изначально его не пропустили через границу в аэропорту в Домодедово. Далее он был снят с автобуса, который направлялся в Беларусь. А сегодня ему все же удалось покинуть территорию РФ. Он добрался до Минска, откуда у него был запланирован рейс в Турцию. Но в самолет россиянина никто не пустил. Пограничники запретили ему выезд, сославшись на пункт четвертый статьи шестой Соглашения между СБ и Россией об обеспечении прав граждан на свободу в передвижении.

Один из сотрудников аэропорта заявил, что такие ограничения начали действовать с двадцатого октября. Ранее до этого мужчин выпускали без проблем.

Согласно обнародованной пабликом информации, только за сегодняшний день с рейсов из Минска были сняты одиннадцать мужчин.

Ранее мы уже писали о том, что на территории Беларуси была зафиксирована военная техника с новыми опознавательными знаками.